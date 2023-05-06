المهشهش: أكدنا لشركات الطيران جاهزية مطار الأبرق للرحلات الدولية

قال الناطق باسم مطار الأبرق جلال المهشهش إنهم أكدوا لشركات الطيران “الخطوط الليبية والأفريقية، وبرنيق، والعالمية، وليبيا للطيران، وأويا للطيران” جاهزية المطار، وطالبوها بفتح خطوط متعددة من المطار محليا ودوليا، خاصة دول الجوار تونس ومصر.

وأضاف المهشهش في تصريح صحفي: “خاطبنا شركات الطيران بإفادتنا بالأسباب التي تحول دون فتح الرحلات الدولية من مطار الأبرق، مؤكدين لهم توفر الإمكانيات بالمطار”.

وتابع المهشهش: “حتى الآن شركة برنيق الوحيدة التي ردت بكتاب رسمي يفيد بعدم قدرتها تسيير رحلاتها إلى تونس لعدم منح الإذن للشركة من قبل السلطات التونسية دون توضيح الأسباب”.

وأشار إلى أن شركة البرنيق أكدت جاهزيتها لفتح خط (الأبرق – برج العرب) بواقع رحلتين أسبوعيا، في حال مخاطبتها من قبل إدارة مطار الأبرق بجاهزية كافة الأجهزة والإدارات وشركات المناولة لاستقبال الرحلات الدولية.

واختتم الناطق تصريحه: “نحن الآن في انتظار الرد من باقي الشركات مع الإفادة بالأسباب التي تحول دون تسييرها للرحلات الدولية عبر مطار الأبرق”.