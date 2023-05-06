لقاءات تقابلية بين القوات البحرية بالمنطقتين الشرقية والغربية

زار رئيس أركان القوات البحرية بطرابلس والوفد المرافق له مقر رئاسة أركان القوات البحرية في بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لرئاسة أركان القوات البحرية في المنطقة الشرقية أنه جرى خلال الزيارة التي جرت خلال الفترة من 3 إلى 5 عقد عدة إجتماعات تقابلية حضرها رئيس اركان القوات البحرية بالجيش وعدد من آمري الشعب البحرية استمرارا لجهود توحيد المؤسسة العسكرية ووضع الخطط الإدارية والإجرائية لتنفيذ ذلك .

وزار الوفد منطقة الجبل الاخضر واستمتاع بالمناظر الطبيعية والسياحية في كل من سوسة وشحات.

وأشارت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للجيش إلى أن اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات القائد العام للجيش خليفة حفتر وبناء على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات رؤساء الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والهيئات والإدارات.