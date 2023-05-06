بالصور.. ضبط 4 سيارات مسروقة منذ سنوات بضواحي طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن تمكن اعضاء التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص صباح اليوم السبت من ضبط عدد 4 مركبات آلية مبلغ عنهما مسروقة وذلك على النحو التالي : –

▪المركبة الأولى نوع كيا سيراتو اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة من الغرفة الرئيسية بموجب البرقيةرقم( 649) بتاريخ 15-04-2019 .

▪مركبة آلية نوع كيا سيراتو اللون رصاصي مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة المدينة ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم ( 4226) بتاريخ 05-10-2019 .

▪مركبة آلية نوع هونداي سوناتا اللون أبيض مبلغ عنها مطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي، ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم 5516 بتاريخ 25-10-2016 .

▪مركبة آلية نوع تويوتا كامري اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة سوق الجمعة ومعمم عنها من قبل الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم ( 3678) بتاريخ 21-10-2018.

يذكر بأن المركبات المسروقة ضبطت صباح اليوم بضواحي مدينة طرابلس في زمن قياسي خلال اقل من ساعة واحدة باستخدام تطبيق الإستعلام الأمني.

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وجاري العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.