المنقوش تقدم التهاني للملك تشارلز الثالث

قدمت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التهاني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على التتويج التاريخي لهما في بريطانيا.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تهانينا لجلالة الملك تشارلز الثالث وجلالة الملكة كاميلا على هذا التتويج التاريخي” معربة عن تمنياتها “لشعب المملكة المتحدة استمرار الازدهار والتقدم وللشراكة الليبية البريطانية استمرت القوة والنجاح”.

وأقيم حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ملكا رسميا للمملكة المتحدة، وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأكبر تجمع من القوات البريطانية، حدث بالمملكة المتحدة منذ حفل تتويج الملكة إليزابيث منذ 70 سنة.