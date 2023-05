ليبيا – قال عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية،إن الديمقراطية لن تمنع أمريكا من دخول ليبيا ولن تطرد الفاغنر.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن الانتخابات لن تمنع الحكم بالقوة المسلحة، ولن توقف التنازع والصراع على السلطة.

واعتبر أن الإعلام بكل أنواعه أداة الأطراف المتصارعة وليس هناك إعلام محايد، مشيرًا إلى أن القوة هي الصوت الحقيقي لسيمفونية السياسة.

وأضاف:” تغيير الأنظمة السياسية هو معادلة دولية أطرافها (خدعة وشعب وقضية ومصالح)، مبينًا :” أن المغالبة على وجه الكرة الأرضية لها منطق واحد هو “عد رجالك.. وأورد المي”.

بن عطية ختم بالقول :” الشعب هو وجبة كباب على طبق الثعالب، أنت من يدفع ثمن فاتورة التغيير”.

Shares

The post بن عطية: الانتخابات لن تمنع الحكم بالقوة المسلحة.. ولن توقف التنازع والصراع على السلطة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية