طرابلس.. ضبط نساء ورجال بشركة لأعمال نظافة ومصابين بأمراض معدية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس ؛ من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة تعمل بشركة لأعمال نظافة المنازل وبحوزتهم وثائق ومستندات وشهائد صحية مزورة ومن ضمنهم أشخاص مصابين بأمراض معدية.

تابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس التحري وجمع المعلومات حول شركة تقوم بأعمال نظافة المنازل ويشتغل بها عدد من العمالة الوافدة.

ومن خلال التحري حول هذه العمالة تبين بأن وثائقهم ومستنداتهم وشهاداتهم الصحية مزورة وهم مصابين بأمراض معدية ، وتقوم الشركة بتشغيلهم.

وعلى الفور تم القاء القبض عليهم وضبط من يقوم بتشغيلهم من الشركة والعاملين والعاملات بها ؛ وبالاستدلال معهم اعترفو بأن الوثائق والمستندات والشهائد الصحية مزورة وان الشركة هي من قامت بتزويرها دون اكتراث لأوضاعهم الصحية ومدى خطورة تواجدهم داخل المنازل التي يعملون بها ،،،، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.