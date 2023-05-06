إيطاليا تُحمّل فرنسا مسؤولية الفوضى والدمار في ليبيا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على العقيد الراحل معمرالقذافي، تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بليبيا، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير هناك.

وأضاف تاياني في تصريحات تلفزيونية أن العلاقات التاريخية التي تربطنا وليبيا، تعطينا الحق بالحديث معها في ملف الهجرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وتابع: “نحن نمثل قوة سياسية ودولة رائدة في منطقة المتوسط​​، ثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا ومن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضًا يجعل من حقنا التحدث مع ممثلي السياسة الليبية”.

كما أكد تاياني قائلًا: “نحن نهتم بإيجاد حل لقضية الهجرة”، زاعمًا أنه “بفضل الاتفاق الذي أبرمه (رئيس الوزراء آنذاك) سيلفيو برلسكوني مع القذافي، توقفت تدفقات الهجرة”. قبل أن يختتم حديثه بالقول، إن “الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على القذافي، تسبب من ثمّ بإلحاق أضرار جسيمة بالبلاد، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير”.