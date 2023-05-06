انطلاق المرحلة النهائية من مسابقة أولمبياد الرياضيات

اِنطلقت اليَوم السبت المرحلة النِّهائية من مسابقة أولمبياد الرياضيات بِمشاركة 207 طالب وتلميذ فِي المُستويين الأول”التّعليم الأساسي”، والثاني “التَّعليم الثانوي”، كانوا قد تأهّلوا من المرحلة الأولى من المسابقة.

وَقالَ مُدير إدراة الفروع بِمصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي خميس المغربي إنَّ التلامِيذ والطلاب المُتقدِّمين للامتحانات في المرحلة الثانية جرَى تقسيمهم على 18 لجنة تُجري اِمتحاناتها في ثمانية تجمعات مقسمة حسب المناطق الجغرافية درنة، المقرون، سرت، المرقب، طرابلس، الزاوية، غريان بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكَّد رئِيس تجمُّع مدرسة سهى بشارة بلعيد الزيتوني أنَّ الاِمتحانات تُجرى بِشكل مُنظَّم بدون أي خُروقات وفق الضوابط المُعدَّة من اللجنة العليا للاولمبياد، كاشفاً عن تسجيلهم غياب 4 طلاب تلميذ في المستوى الأول وثلاثة طلاب في المستوى الثاني.

وأشارت عُضو اللجنة العليا للأولمبياذ رمضانة التواتي سَير الاِمتحانات بِصورة ممتازة ومُبشرة، مضيفة بأنه سيتم تشكِيل فريق من الطلاب والتلاميذ المتحصِّلين على أعلى الدَّرجات لِيمثل البلاد في المسابقات الدولية لِمادة الرياضيات.

وفِي شهر مارس الماضي، اِعتمد وزير التَّربية والتَّعليم مُوسى المقريفْ نتيجة المرحلة الأولى من مسابقة الأولمبياد الوطني للرياضيات التي أُقِيمَتْ في شهر فبراير وتقدَّم لها “1371” طالب وتلميذ فِي المُستويين الأول والثاني.

يُشار إلى أنَّ الأولمبياد الوَطني للرياضيات، لِتلاميذ المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية، من مدارس التَّعليم العام والخاص تمَّ إطلاقه بقرَار وزير التَّربية والتَّعليم رقم 1275 لِسنة 2022م؛ وذلك بِتنظيم وإشراف مصلحة التَّفتيش والتوجيه التَّربوي.