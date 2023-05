ليبيا – التقى السفير الفرنسي لدى مصطفى مهراج،مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة للتباحث حول الأزمة السودانية.

الدبيية ومهراج تباحثا بحسب تغريدة نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،حول الأزمة في السودان وتأثيرها على دول الجوار والمسار السياسي الليبي في ظل مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

