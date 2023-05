باشاآغا يناقش مع الزغيد أوضاع الشركات المتعثرة

ليبيا – التقى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.

الزغيد أكد بحسب مكتب إعلام الحكومة دعم رئاسة وأعضاء مجلس النواب المستمر للحكومة التي جاءت بناءًا على توافق ليبي ليبي بين مجلسي النواب والدولة.

وأثنى الزغيد على دور رئيس الحكومة وأعضاء حكومته على قيامهم بأعمالهم على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها .

كما شهد الاجتماع مناقشة أوضاع الشركات المتعثرة والتي يعاني العاملون فيها منذ سنوات ، وحرص الحكومة الليبية على تشكيل لجان لدراسة أوضاعها وتقديم مقترحات لمعالجتها وإحالتها إلى مجلس النواب لإيجاد حلول لإعادة تفعيلها وضمان حقوق العاملين بها.

