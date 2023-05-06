السفارة الليبية بالخرطوم توجه تنبيهًا أخيرًا لليبيين العالقين في السودان

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، أنها ستعمل بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة على استخراج وثائق سفر (مؤقتة) لليبيين ممن لازالت جوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب.

وأوضحت السفارة، أن هذا الإجراء يأتي لتمكين الراغبين منهم من العودة إلى أرض الوطن.

وقالت السفارة في تنويه: “تنوه السفارة الليبية بجمهورية السودان بشأن أفراد الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب أنها ستقوم بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة لاستخراج وثائق سفر (مؤقتة) تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن”.

وأضافت: “أمع تنبيه السفارة لأفراد الجالية الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة، تحملهم مسؤولية البقاء في السودان”.