مسؤول ليبي يتحدث عن العقبة الحقيقية لكل توافق في ليبيا

أكد وزير الاستثمار الليبي بحكومة فتحي باشاغا، على السعيدي، دعمه لكافة خيارات الشعب الليبي لإنهاء أزمته السياسية، قائلًا: «إن الانتخابات حق شرعي للشعب الليبي لكنها تظل شأنًا داخليًا يخص الليبيين ولا يُقرر في عواصم الدول الأخرى، التي نسف بعضها التوافق الحقيقي بين الليبيين الذي نالت على أساسه الحكومة برئاسة فتحي باشاغا الشرعية من البرلمان».

وأوضح أن الحكومة ولدت لإجراء الانتخابات وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي بعد فشل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام 2021 والتي تحججت الأطراف الصانعة للأزمة الليبية فيه بالقوة القاهرة ولم يتم الإيضاح بعدها عن شكل أو نوع هذه القوة التي حرمت الليبيين من حقهم.

كما أشار إلى أن الميليشيات المسلحة هي العقبة الحقيقية لكل توافق لأنها تأتمر من خارج البلاد ومتى أتاها الإيعاز فإنها تنسف أي توافق يمكن أن يمهد للخروج من دائرة الفوضى، قائلًا: «إن خطر الميليشيات لا يقف عند حد معين وهو نسف المشروع الانتخابي».

ويواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي جهوده في سياق مبادرته القاضية بإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، في حين يتخوف الليبيون من هذه الخطوة.

وبحسب مصادر فإن باتيلي يخطط بمبادرته المرسومة أمريكيًا لفرض لجنة على الشعب الليبي مهمتها إنشاء قاعدة دستورية وأرضية لإجراء الانتخابات، بعيداً عن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.

وبالتالي إقصاء المجلسين التشريعيين في ليبيا، وتنظيم الرحلة إلى الإنتخابات بما يحقق مصالح الولايات المتحدة وأجنداتها في ليبيا. وهو ما تدل عليه التصريحات المتتالية لمسؤولين أمريكيين بضرورة العمل بهذه المبادرة.

يُشار إلى أنه سبق وأن حذر خبراء ليبيون من مبادرة باتيلي التي تهدف إلى إيصال رئيس شكلي للبلاد، للإبقاء على حالة الهوان والفوضى والانقسام الذي يحقق مصالح واشنطن في نهب ثروات البلاد.

حيث تتضمن الاستراتجية الجديدة للإدارة الأمريكية في ليبيا إدارة إيراداتها نيابة عن شعبها بطريقة تتسم بالكفاءة المعقولة، وبمقاومة الفساد الذي ينخر شرعية أي حكومة تحتضنه، ويقوض ثقة الجمهور في أي بلد يصبح فيه عاملًا جوهريًا في الحياة اليومية للمستهلكين والشركات على حد سواء، وبالتالي فإن استمرار البلاد في حالة الضعف والفوضى يضمن للجانب الأمريكي تحقيق أكبر قدر من الفوائد والأرباح الآتية من نهب موارد ليبيا.