حادث مروري مروع يودي بحياة أربعة أشخاص من أسرة واحدة

أفادت مديرية أمن النواحي الأربع، بوقوع حادث اصطدام بدائرة وحدة مرور السائح مابين سيارتين بطريق الرابط بين مشروع النخيل واربع شوارع مادي .

ووقع الحادث بين المركبة الأولى نوع هونداي سوناتا ذات لون أبيض تحمل رقم لوحة 5/2418385 والمركبة الثانيه النوع هونداي سوناتا دات لون أبيض تحمل رقم لوحة 5/2372966 .

وبحسب مديرية الامن أنه بينما كان سائق المركبه الأولى نوع هونداي سوناتا تحمل رقم لوحة 5/2418385 قادمة من الشمال قاصدا الجنوب خرجت أمامه سيارة نوع هونداي سوناتا دات لون أبيض تحمل رقم لوحة 5/2372966 دون التأكد من حركة السير الذي كان متجها من الغرب قاصدا الشرق .

ووفقًا للمديرية نتج الحادث، عن وفاة أربعة أشخاص ، 1-سائق المركبة الأولى يدعى صدام أبوبكر سالم و2-أبنته أفنان صدام ابوبكر سالم 3-ابنه عُدي صدام ابو بكر سالم 4-اخته نهى ابوبكر سالم وإصابة زوجته تدعى اساور رمضان وتتلقى العلاج في المستشفى .

وإصابة سائق المركبة الثانية يدعى جمعه سالم جمعه ويتلقى العلاج في المستشفى وأتخدت الإجراءات القانونية من قبل مأمور الضبط القضائي بوحدة مرور السائح وتم إبلاغ النيابة العامة .