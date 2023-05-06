السفارة الليبية: استخراج وثائق سفر لبعض أبناء الجالية الراغبين في العودة

أكدت السفارة الليبية في السودان أنها ستتولى استخراج وثائق سفر مؤقتة لعودة أبناء الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب.

وبينت السفارة الليبية في السودان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن استخراج وثائق السفر المؤقتة سيجري بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

ونبهت السفارة أفراد الجالية الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة، إلى تحملهم مسؤولية البقاء في السودان.

وأطلقت السفارة الليبية في السودان النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة والذين تواصلوا أخيراً مع فريق (الطوارئ) بضرورة التواصل مع أرقام السفارة بشكل عاجل.

وبينت السفارة أن الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون يوم الأحد أو الإثنين حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف.

وأعربت السفارة عن تمنياتها بالسلامة للجميع، مؤكدة ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.

وأشارت السفارة إلى أن أرقام التواصل معها هي 0900800338 – رقم محلي للمكالمات، 218 92-5254113. WhatsApp ،+90 534 082 41 97 WhatsApp