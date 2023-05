الدرقاش مدافعًا عن الغرياني: بصيرته كانت نافذة وحذر من خذلان نصرة الحق وأهله

ليبيا – أشاد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني،قائلاً:” الغرياني كانت بصيرته نافذة”.

الدرقاش استذكر في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، فيديو للغرياني تحدث فيه عن إغلاق دار الإفتاء بسبب تسليط “السفهاء” على المفتي الطاهر الزاوي.

وأضاف:”بصيرته كانت نافذة فحذر مما نراه اليوم قبل أكثر من عشر سنوات،وحذر من خذلان نصرة الحق وأهله”.

