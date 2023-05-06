| مطار الأبرق يدعو شركات الطيران إلى تسيير الرحلات الدولية منه

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2023/05/06 على الساعة 21:07

: دعا مطار الأبرق شركات الطيران الليبية إلى تسيير الرحلات الدولية والمحلية انطلاقا منه، خاصة من وإلى دول الجوار تونس ومصر، وذلك بعد التأكيد على “جاهزيته لهذه الرحلات وتوفر الإمكانيات لذلك”.

وأكد الناطق باسم مطار الأبرق، جلال المهشهش، في تصريح إعلامي، أنه تمت مخاطبة شركات الطيران وهي الخطوط الليبية والأفريقية، برنيق، العالمية، ليبيا للطيران وأويا للطيران للاستفسار عن الأسباب التي تحول دون فتح الرحلات الدولية من مطار الأبرق.

وأضاف المهشهش أنه “شركة برنيق هي الوحيدة التي ردت بكتاب رسمي يفيد بعدم قدرتها تسيير رحلاتها إلى تونس لعدم منح الإذن للشركة من قبل السلطات التونسية دون توضيح الأسباب”.

وتابع المهشهش أن “شركة البرنيق أكدت جاهزيتها لفتح خط الأبرق – برج العرب بواقع رحلتين أسبوعيا، في حال مخاطبتها من قبل إدارة مطار الأبرق بجاهزية كافة الأجهزة والإدارات وشركات المناولة لاستقبال الرحلات الدولية”.

وأفاد المهشهش أن المطار “في انتظار الرد من باقي الشركات مع الإفادة بالأسباب التي تحول دون تسييرها للرحلات الدولية عبر مطار الأبرق”، حسب تصريحه.