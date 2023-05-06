دعا المدير التنفيذي لجمعية بركان الغضب “محمود الدليح” الجهات المسؤولة إلى الالتفات لأوضاع جرحى عملية البركان وإيجاد حل سريع لأزمتهم.

وقال الدليح في تصريح للأحرار، أن عددا من الجرحى يعانون من تردي الوضع في ظل غياب الدعم ممن وصفهم بالجهات المسؤولة عنهم.

وأضاف الدليح أن الجرحى في ألمانيا لم يتلقوا أي أموال من مخصصاتهم منذ أحد عشر شهرا، متهما الجهات المسؤولة بمنع تسييل مخصصاتهم.

ولمح الدليح إلى أن الجرحى سينظمون وقفة احتجاجية في منتصف شهر مايو الجاري للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف مخصصاتهم لاستكمال العلاج.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post جرحى “بركان الغضب” يشكون أوضاعهم ويطالبون بمخصصاتهم appeared first on ليبيا الأحرار.

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