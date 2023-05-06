تونس تتسلم 4 نساء و5 أطفال من عائلات مقاتلي داعش في ليبيا

تسلمت السلطات التونسية، أمس الجمعة، أربع نساء وخمسة أطفال من زوجات وأبناء مقاتلي داعش من ذوي الجنسية التونسية، من السلطات الليبية.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن عملية التسليم جرت عبر معبر رأس جدير، كان قد سبقها تسلم ستة أطفال سنة 2020 وجرى استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في يناير 2020 تلاها استرجاع مجموعة أخرى من الأطفال من ليبيا ومن الحدود السورية التركية.

ولفت عبدالكبير، إلى أن النساء اللاتي تسلمتهم تونس من ليبيا، قد برأهن القضاء الليبي بشكل نهائي.

وأشار إلى أن عملية استلامهن جرت من قبل الوحدات الأمنية في مرحلة أولى ويقع مراجعة النيابة العمومية بحقهن وتبقى الكلمة الفيصل للقضاء التونسي.

وأوضح أن عدد النساء التونسيات المتبقيات في السجون الليبية في حدود 15 امرأة وتتراوح الأحكام في حقهن من (6 إلى 16) سنة سجناً ومعهن مجموعة من الأطفال.

وتوقعت وزيرة المرأة في تونس آمال بلحاج موسى، ارتفاع وتيرة عودة هؤلاء الأطفال بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

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وأشارت إلى استعادة تونس لـ 51 طفلاً في السنوات الأخيرة، يتوزعون بين 16 طفلة و35 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة، ممن جرى دمجهم ضمن عائلاتهم الموسعة، بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة، وبتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية.