الشرطة تضع حدا لأفراد ينشطون في سرقة مشروع الطويشة للدواجن

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربع، ضبط أشخاص يقمون بسرقة قطع الحديد من مشروع الطويشة للدواجن .

ونظرا لورود عدة بلاغات من بعض المواطنين لمركز شرطة غرب قصر بن غشير عن وجود سرقات لمشروع الطويشة للدواجن قام السيد رئيس المركز بتكليف دورية من أعضاء المركز بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن واقعة السرقة حيث تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة غرب قصر بن غشير من ضبط أشخاص يقمون بسرقة قطع الحديد من مشروع الطويشة للدواجن وهم

1.المدعو.س.ك مالي الجنسية

2.المدعو.ا.ع.م.ج سوداني الجنسية

3.المدعو.ج.ك مالي الجنسية

4.المدعو.س.ي.ج سوداني الجنسية

اتخدت الاجراءات القانونية حيالهم بمركز شرطة غرب قصر بن غشير وتمت احالتهم إلى النيابة العامة تحت رقم القضية 111لسنة2023م