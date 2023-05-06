أوحيدة لـ “ليبيا الحدث”: المخاطر من عصابات الهجرة والمليشيات وليس من حركة نزوح السودانيين

أوحيدة، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أوضح أن المسافات الصحراوية القاحلة بين ليبيا من جهة الجنوب والسودان تحول دون حركة نزوح باتجاه ليبيا، حتى الآن، نظرا لأنها مسافات غير مأهولة، بينما تستمر حركة النزوح باتجاه تشاد ومصر.

كما أوضح أن إثارة عملية النزوح باتجاه الجنوب الليبي معنية بشكل أكبر بأهداف غربية لتوطين الأفارقة والنازحين والمهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي، كما كانت المحاولات في تونس، مشيراً إلى أن المخاطر بالنسبة للجنوب الليبي، لا تتمثل في حركة النزوح من السودان حال استمرار الأزمة، بل تشكلها عصابات الهجرة غير الشرعية والميليشيات التي تمتهن التجارة في السلاح والبشر والتهريب، فضلا عن الجماعات المتطرفة في تشاد التي يمكن أن تستثمر الأزمة حال تفشي نطاق الاشتباكات في السودان.