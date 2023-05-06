جبريل أوحيدة: أمراء الحرب لن يتجهوا نحو تهدئة الشارع في الزاوية

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن أمراء الحرب لن يتجهوا نحو تهدئة الشارع في الزاوية، لأن هذه العناصر لا تفهم سوى لغة القوة.

وأشار أوحيدة في تصريحات صحفية، أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، تقتات على ابتزاز الدولة والمواطنين منذ سنوات دون محاسبة، والمرتزقة مجرد أداة لهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حكومة الدبيبة سبق وتجاهلت شكاوى أهالي الزاوية بشأن تردي الأوضاع الأمنية في مدينتهم.

وتابع أوحيدة قائلًا :” علينا عدم التعويل على حكومة معروف باعتمادها على مليشيات مسلحة، باتت تضم مرتزقة أجانب لحمايتها”.

وأوضخ أوحيدة أن الحل هو وجود قوة عسكرية نظامية كبرى تجبر التشكيلات المُسلحة على حل تشكيلاتهم.