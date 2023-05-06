شنيب: “إجراء الأمن الداخلي” في صالح المرأة الليبية

أيدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب الإجراء الأمني الذي أصدره جهاز الأمن الداخلي بشأن ملء المرأة المسافرة خارج البلاد استمارة توضح فيها سبب السفر والمرافق لها من أهلها “المحرم”.

وقالت شنيب في تصريح صحفي إن هذا الإجراء غير مقيد لحرية المرأة في التنقل ويتطابق مع الشريعة الإسلامية، متابعة: أتوقع أن يكون بناء على معلومات تهدد الأمن القومي وهو في صالح المرأة وليس ضدها.

وأضافت شنيب: أعتقد أن السؤال عن سبب مغادرة البلاد ليس تقييدا للحرية بل هو إجراء ينفذ في الكثير من دول العالم.