ضبط مجموعة من العمالة الوافدة بوثائق وشهادات صحية مزورة

تمكنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة تعمل بشركة لأعمال نظافة المنازل وبحوزتهم وثائق ومستندات وشهادات صحية مزورة ومن ضمنهم مصابين بأمراض معدية.

وبحسب منشور صادر عن المديرية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، قام أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس بالتحري وجمع المعلومات حول شركة لنظافة المنازل توظف عددًا من العمالة الوافدة، وتبين أن وثائقهم ومستنداتهم وشهاداتهم الصحية مزورة وهم مصابون بأمراض معدية،.

وألفت المنشور إلى القبض على العاملين والعاملات بالشركة وكذلك من وظفهم، حيث اعترفوا جميعًا بعملهم بوثائق ومستندات وشهادات صحية مزورة، واتهموا الشركة بهذا التزوير دون اكتراث لأوضاعهم الصحية ومدى خطورة تواجدهم داخل المنازل التي يعملون بها. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.