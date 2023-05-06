القبض على تونسي في واقعة سب الجلاله بالقره بوللي

أفاد قسم العلاقات بمديرية أمن القره بوللي، عن قيام قسم البحث الجنائي من ضبط شخص يدعى (ن.ا.ح) تونسي الجنسية في واقعة السب وسب الجلاله .

وتم إحالتة الى إلي مركز شرطة قصر الاخيار من حيث الاختصاص.

وفي السياق كشف قسم العلاقات بمديرية أمن القره بوللي، عن ضبطيات قسم البحث الجنائي القره بوللي خلال الفترة الماضي، كالتالي :

ايه بتاريخ 13_04_2023 تم ضبط شخص يدعي (ع.ع.ا) من قبل اعضاء قسم البحث الجنائي القره بوللي في واقعة انتهاك حرمة منزل.

وتم احالتة إلي مركز شرطة قصر الاخيار من حيث الاختصاص.

انه بتاريخ 20_04_2023تم ضبط شخص يدعي (ع.أ.ج) من قبل اعضاء قسم البحث الجنائي القره بوللي في واقعة السرقة.

وتم احالتة إلي مركز شرطة قصر الاخيار من حيث الاختصاص.

ايه بتاريخ 20_04_2023 تم ضبط شخص يدعي (م.ع.ا) من قبل اعضاء قسم البحث الجنائي القره بوللي في واقعة الاداء البسيط

وتم احالتة إلي مركز شرطة القره بوللي من حيث الاختصاص.

انه بتاريخ 27_04_2023 تم ضبط شخص يدعي (ص.م.أ ) من قبل اعضاء قسم البحث الجنائي القره بوللي في واقعة السب والتهديد.

وتم احالتة إلي مركز شرطة القره بوللي من حيث الاختصاص.

انه بتاريخ 27_04_2023 تم ضبط شخص يدعي (ر.ف.ب) من قبل اعضاء قسم البحث الجنائي القره بوللي علي ذمة عدد ثلاثه محاضر تم إحالتة الى مركز الشرطة القره بوللي من حيث الاختصاص وعدد واحد محضر تابع مركز شرطة قصر الاخيار من حيث الاختصاص.