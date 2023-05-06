تعليق والدة الطالبة التي توفيت في كلية الصيدلة بجامعة طرابلس

أكدت والدة الطالبة (سارة) التي توفيت في كلية الصيدلة بجامعة طرابلس، على قيام زوجها (والد الطالبة المتوفية) بالذهاب لإدارة الكلية وأحضار تقرير اجازة وكان رد الادارة بالانتظار .

وعلقت والدة الطالبة على منشور في صفحة على فيسبوك قائلة : “بنتي سارة ذهب والدها صباحاً لادارة الكلية واحضر معه تقرير اجازة من الليلة الفائتة فكانت اجابتهم قدم طلب وسوف نرى طلبك”.

وأضافت قائلة : “أن والدها أعلم سارة بذلك فاختارت الذهاب وكان امتحانها في الدوائر وانا ووالدها ننتظرها من بعيد .. أحسست بالأسف لاني رحيمة بالطلاب كوني معلمة ثانوي… ماعندي مانقول الا عند الله تلتقى الخصوم وحسبى الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت سابق، طالب اتحاد طلبة جامعة طرابلس، رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، بإقالة وكيل الشؤون العلمية بكلية الصيدلة ولجنة الامتحانات وفتح تحقيق في واقعة وفاة طالبة بعد إجبارها على إجراء الامتحان رغم وضعها الصحي.

ووصف اتحاد الطلبة في بيان له بحسب صحيفة “ليبيا اوبزيرفر”، أن ما حدث بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وتطرف في اللوائح دون فهم لنصوص اللائحة 501 و روح القانون وغياب العقل والحكمة ممن لهم مسؤولية سلطة التقدير وعدم قبول الأعذار الطبية.

وحمّل الاتحاد وكيل الشؤون العلمية بكلية الصيدلة مسؤولية الحادثة، مضيفين أنه وردت إليهم العديد من الشكاوى من سوء المعاملة والترهيب بعيدًا عن مقاصد العلم والتعلم، وفق قولهم.

وأكد أنه خاطب رئاسة الجامعة عن الوقائع التي حصلت بالكلية، مشدّدين أن التحجج بعدم علمهم والجهل بهذه الوقائع لا يجدي.

وكشف الاتحاد أن الطالبة المتوفاة أجبرت على إجراء الامتحان بالرغم من حضور ولي أمرها؛ إلا أنه قوبل بتعنت ورفضت الكلية قبول العذر، بحسب البيان.