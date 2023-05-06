اجتماعات عسكرية في بنغازي ضمن مساعي توحيد الجيش الليبي

انعقدت في مدينة بنغازي شرق ليبيا، اجتماعات على مدى 3 أيام لممثلين عن القوات البحرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية (غرب)، ونظيرتها في الشرق بقيادة خليفة حفتر، ضمن جهود تقودها الأمم المتحدة لتوحيد جيش البلاد.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لقوات الشرق، السبت، بحسب وكالة الأناضول.

وبحسب البيان، فإن “رئيس أركان القوات البحرية بطرابلس اللواء نور الدين البوني والوفد المرافق له، قاموا بزيارة مقر رئاسة أركان القوات البحرية في بنغازي”.

وأضاف أن “ذلك جاء بناء على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات رؤساء الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والهيئات والإدارات، واستمرارا لجهود توحيد المؤسسة العسكرية ووضع الخطط الإدارية والإجرائية لتنفيذ ذلك”.

وذكر البيان، أنه “عُقدت خلال الزيارة التي استمرت 3 أيام عدة اجتماعات تقابلية حضرها رئيس أركان القوات البحرية اللواء بحار شعيب يوسف الصابر وعدد من آمري الشعب البحرية”.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، زار وفد عسكري من غرب ليبيا على رأسه الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية مدينة بنغازي، في زيارة هي الأولى له لشرق البلاد.

والتقى الحداد خلال الزيارة نظيره في قوات الشرق الفريق عبد الرازق الناظوري لاستكمال مناقشات ملف توحيد المؤسسة العسكرية الذي تشرف عليه اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

ومنذ عامين، تعقد اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا ومثلهم من طرف قوات حفتر، حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وفي فبراير/ شباط الماضي، كشفت البعثة الأممية عن اتفاق لجنة (5+5) على تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.