فرض عقوبات مالية على حاملي السلاح في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مدير الأمن والدعم المركزي والمباحث العامة والأمن الداخلي والمركز الطبي والحكماء، اليوم السبت، على ضرورة فرض غرامات مالية ضد حاملي السلاح داخل المدينة.

أتى ذلك بعدما شهدت مدينة طبرق 8 حالات قتل مسلح خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم السبت، إلى فرض غرامات مالية ضد حاملي السلاح، وذلك بعدما شهدت مدينة طبرق 8 حالات قتل مسلح خلال شهر رمضان المبارك.

وعقدت البلدية، اليوم اجتماعا مع القيادات الأمنية والحكماء والأعيان داخل البلدية لمناقشة ظاهرة انتشار السلاح والقتل، الذي وصل إلى داخل مركز طبرق الطبي.

وناقش الحكماء والأعيان قضايا القتل التي شهدتها طبرق، خاصة في شهر رمضان المبارك، ومقتل شخص داخل غرفة العناية المركزة بمركز طبرق الطبي.

وأكد بوالخطابية من خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة لدراسة قيمة الغرامات، التي ستفرض على من يحمل السلاح الذي يسفر عن القتل أو لا يسفر، حتى وإن تمّ حل المشكلة عرفيًا.

وطالب بوالخطابية، خلال الاجتماع بأن تكون قيمة الغرامة مرتفعة حتى تكون رادعًا للجميع.