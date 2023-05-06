تفاصيل القبض على مِصري ضُبطت بحوزته مسروقات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة الفعاكات” من ضبط مِصري الجنسية ضُبطت بحوزته مواد بناء مسروقة.

وياتي ذلك إستجابة لشكوى مواطن تقدم بشكواه ضد مجهول قام بسرقة كمية كبيرة من مواد البناء من منزله الواقع داخل إختصاص مركز شرطة الفعاكات .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد محمد بورويص تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم تكليف أعضاء التحريات من قبل رئيس وحدة التحقيق والتحريات نقيب محمد حيمة بالبحث والتحري وجمع المعلومات .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وتم جمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية أحد الأشخاص مصري الجنسية يُدعى م.ط.خ .

وعلى الفور تم تحديد مكانه وضبطه وتم الإنتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه أفاد أنه قام بشراء مواد البناء التي ضبطت بحوزه من شخص آخر جاري البحث عنه ،وأحيل إلى النيابة العامة….