إدارة المهام الخاصة تعلن ضبط عصابة هجرة غير شرعية في مصراتة يقودها باكستاني

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة المهام الخاصة، اليوم السبت، ضبط عصابة هجرة غير شرعية في مصراتة يقودها باكستاني بعد إحباط عملية هجرة نحو أوروبا.

وقالت الإدارة، إن دورياتها أحبطت عملية هجرة غير شرعية بمدينة مصراتة، بعد ورود معلومات لمكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر انطلاقا من الشواطئ الليبية.

وأضافت أن عناصرها داهمت منزلا لأحد العمالة الوافدة في وسط المدينة، إضافة إلى مداهمة موقعًا آخرًا في ضواحي المدينة، يستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية.

وقالت إن المداهمة أسفرت عن ضبط 23 شخصًا من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن عملية الهجرة.

وأفادت، أن بالاستدلال مع المسؤول اعترف بأن التشكيل العصابي الذي ينتمي له أخذ 6 آلاف دولار أمريكي من كل شخص مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا مرورا ببعض الدول من بينها ليبيا.

وذكرت أنّه تمّ إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.