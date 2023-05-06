تفاصيل صادمة في مداهمة جهاز دعم الاستقرار لأحد الاوكار

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم السبت العثور على جثمان، توجد داخل بطنه كمية مما يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، خلال عملية مداهمة لوكر بوادي زمزم جنوب منطقة مزدة .

وبالتفاصيل أنه بعد ورود معلومات مصدرية إلى مكتب نسمة بجهاز دعم الاستقرار، بوجود وكر بوادي زمزم جنوب منطقة مزدة بحوالي 120 كيلومتر بالقرب من منطقة أبوالغرب، تستخدمه عصابات التهريب كنقطة لتجميع المهاجرين غير القانونيين من عدة مناطق ومن تم تهريبهم في اتجاه العاصمة طرابلس.

وعلى الفور تم تكليف دوريات تابعة للمكتب حيث قامت بمداهمة الوكر وضبط أكثر من 100 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 25 امرأة.

كما تم العثور على جثمان، توجد داخل بطنه كمية مما يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، وبحضور وكيل النيابة تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى نسمة لعرضها على الطبيب الشرعي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المهاجرون إلى جهاز الهجرة غير الشرعية فرع المنطقة الغربية.