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إدارة المهام الخاصة تطيح بعصابة خطيرة يقودها باكستاني في مصراتة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قامت دوريات إدارة المهام الخاصة بإحباط عملية هجرة غير شرعية بمدينة مصراتة، بعد ورود معلومات لمكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر إنطلاقا من الشواطئ الليبية.

وداهمت عناصر الإدارة منزلا لأحد العمالة الوافدة في وسط المدينة، إضافة إلى مداهمة موقعا آخراً في ضواحي المدينة، يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية، وأسفرت هذه العملية عن ضبط 23 شخصا من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن عملية الهجرة.

وبالإستدلال مع هذا الشخص فقد إعترف بأن التشكيل العصابي الذي ينتمي له أخذ 6 آلاف دولار من كل شخص مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا مرورا ببعض الدول من بينها ليبيا.

وتم إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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