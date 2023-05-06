بالصور.. ضبط سيارة وشاحنة مبلغ عنهما مسروقة منذ سنوات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن تمكن مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط مركبتان آليتان مبلغ عنهما مسروقتان وذلك باستخدام تطبيق الإستعلام الأمني الموحد وذلك على النحو التالي:

▪المركبة الأولى نوع هونداي سنتافي اللون بني مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة طريق المطار ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم 1007 بتاريخ 12-03-2014.

▪المركبة الثانية نوع ميتشي بيشي كنتر اللون أبيض مبلغ مسروقة من قبل الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم 1168 بتاريخ 12-11-2020.

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وجاري العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.