بالصور.. القبض على شخص بسرقة سيارة من معرض اثناء تجربتها للشراء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن تمكن الاجهزة الامنية من ضبط شخص بسرقة سيارة من المعرض نوع هونداي اكسنت اللون أسود في صبراتة.

وبالتفاصيل أنه فور تلقي بلاغ من غرفة اتصالات مديرية أمن صبراتة اليوم السبت من صاحب معرض سيارات بالمدينة مفاده قيام احد الزبائن بسرقة سيارة من المعرض نوع هونداي اكسنت اللون أسود بعد طلبه مفاتيحها لغرض تجربتها متجها غرباً.

وعلى الفور تم التعميم على اوصاف المركبة وتم ضبطها من قبل احد الدوريات الامنية التابعة لتمركزات الطوق الامني بالمدينة اثناء محاولته الخروج بها تجاه مدينة العجيلات.

وتم جلب المركبة والشخص الذي قام بسرقتها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.