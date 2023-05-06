القبض على عصابة هجرة غير شرعية بقيادة باكستاني في مصراتة

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ألقت إدارة المهام الخاصة في مصراتة القبض على عصابة هجرة غير شرعية يقودها باكستاني.

وقالت الإدارة، اليوم السبت، إن دورياتها أحبطت عملية هجرة غير شرعية، بعد ورود معلومات لمكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر.

وأضافت أن عناصرها داهمت منزلًا لأحد العمالة الوافدة في وسط المدينة، إضافة إلى مداهمة موقعًا آخرًا في ضواحي المدينة، يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية.

وأوضحت أن المداهمة أسفرت عن ضبط 23 شخصًا من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن عملية الهجرة.

وقالت، إن بالاستدلال مع الشخص المسؤول اعترف بأن التشكيل العصابي، الذي ينتمي يأخذ 6 آلاف دولار من كل شخص مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا مرورا ببعض الدول من بينها ليبيا.

وذكرت أنّه تمّ إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.