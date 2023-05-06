الدبيبة: ما تعيشه ليبيا اليوم لم يكن متاحًا لها قبل سنوات الحرب

الوطن|رصد

ألقى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة كلمة في افتتاح فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته الـ49، الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض برعاية وزارة الاقتصاد.

وقال الدبيبة إن ما تعيشه ليبيا اليوم، لم يكن متاحًا لها قبل سنوات الحرب والانقسام، مشيرًا إلى أن ما تريد أن تتركه الحكومة منتهية الولاية لأجيال ليبيا المستقبلية، هو استكمال المشروعات المتوقفة من عشرات السنوات.

وأكد رئيس الحكومة المنتهية في كلمته أن الهيئة العامة للمعارض ستتطور حتى تجد الظروف المناسبة لتعيد طرابلس لخارطة الاستثمار الدولي.

وأشار الدبيبة في كلمته إلى أن التطور الحاصل في انعقاد المعارض الدولية في ليبيا وغيرها من الفعاليات الكبرى، مؤشر واضح لما وصلت له ليبيا من استقرار، يجب الاستمرار فيه ودعمه، على حد قوله.

وشارك في المؤتمر 150 شركة محلية و25 شركة أجنبية، من تونس والجزائر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وإسبانيا والغرفة التجارية الأمريكية.