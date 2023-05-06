| ضبط عصابة هجرة غير شرعية بقيادة باكستاني في مصراتة

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2023/05/07 على الساعة 01:48

: ألقت إدارة المهام الخاصة السبت، القبض على عصابة هجرة غير شرعية يقودها باكستاني في مدينة مصراتة، وذلك بعد ورود معلومات لمكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر انطلاقا من الشواطئ الليبية.

وقالت إدارة المهام الخاصة، عبر صفحتها علي “فيسبوك”، إن دورياتها أحبطت عملية هجرة غير شرعية، بعد ورود معلومات لمكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر.

وأضافت أنه بناء على تلك المعلومات، داهم عناصر الإدارة منزلا لأحد العمالة الوافدة في وسط مدينة مصراتة، إضافة إلى موقع أخر في ضواحي المدينة، يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية.

وأوضحت إدارة المهام الخاصة، أن المداهمة أسفرت عن ضبط 23 شخصًا من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن عملية الهجرة.

وقالت، إن بالاستدلال مع الشخص المسؤول اعترف بأن التشكيل العصابي، الذي ينتمي له بأخذ 6 آلاف دولار من كل شخص مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا مرورا ببعض الدول من بينها ليبيا. كما ذكرت إدارة المهام الخاصة أنّه تمّ إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.