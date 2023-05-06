القايدي يبحث مع لجنة شراكة القطاعين العام والخاص قضايا الاستثمار وسبل التعاون

الوطن| رصد

بحث وزير الاستثمار في الحكومة الليبية علي السعيدي القايدي مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بشأن متابعة توصيات ومخرجات مؤتمر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، التشريعات الأساسية القائمة وسبل تقييمها والعمل على اقتراح سبل التطوير والتحسين المؤسسي بها.

الحكومة وعبر بيان لها رصده موقع الوطن، أضافت أنه جرى أيضاً استعراض أهم القضايا التي تتعلق بقطاع الاستثمار من أجل اقتراح التنظيم الجيد لها وفق المعايير الجيدة لنشاط الاستثمار.

هذا وبحث الوزير القايدي سبل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالقطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص مؤكدًا على العمل الجماعي الذي يساعد في حل جميع المختنقات وتخفيف العبء على الخزينة العامة للدولة.