ناصر عمار يحذر من سقوط الزاوية: حفتر لن يحتاج الا 72 ساعة لدخول طرابلس

حذر آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، من سقوط مدينة الزاوية، معتبراً أنها خط الدفاع الاخير عن العاصمة، فإذا سقطت الزاوية فإن “حفتر” لا يحتاج إلا لـ 72 ساعه ليكون داخل العاصمة طرابلس، حسب قوله.

وقال ناصر عمار في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن اغنيوه “الككلي” لن يصمد أمام المتربصين به الذين ينتظرون الفرصة السانحة للانقضاض عليه”.

وأضاف عمار “لابد من الإنتباه لمخطط الناصحين الجدد الذين يلبسون لباس الضأن بحجة القضاء على المليشيات، وهم في حقيقة الأمر ذئاب مفترسة ينتظرون زيادة تفكك مدينة الزاوية للانقضاض عليها، مشيراً إلى إن “سياسة فرق تسد هي القاعدة التي يتم بها التعامل مع العديد من المدن القوية والمؤثرة، حسب وصفه.

وتسأل عمار “هل ستسقط الزاوية بعد دخول الحداد لها كما سقطت سرت والجفرة؟، ام أن قياداتها اقوى من اي مؤامرة، وباستطاعتهم توجية ضربة مضادة يتم من خلالها إفشال المخططات المدعومة من الشرق على هذه المدينة”.