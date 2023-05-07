| “بلدي الكفرة” ينفي وجود مرتزقة أو أي جماعات مسلحة في المدينة

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2023/05/06 على الساعة 21:06

: نفى المجلس البلدي بالكفرة، اليوم السبت، وجود أي مرتزق أو جماعات مسلحة بالمدينة، معبر عن قلقه من “الزج باسمها وباسم كتيبة سبل السلام في الصراع بين الأشقاء الدائر في السودان” واستنكاره لذلك.



وأكد المجلس البلدي، في بيان، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية حيال “من يتسببون في إيذاء المدينة وتشويه تاريخها”، مشددا على أن “كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة هي التي تحرس الحدود وتكافح جرائم تهريب البشر والمخدرات والأسلحة وأن الحدود الجنوبية الشرقية للدولة الليبية مؤمنة بالكامل”.



وعبر المجلس عن استهجانه لـ”ترويج هذه الأكاذيب من وسائل الإعلام الليبية ومنها قناة ليبيا الأحرار ومنصة ليبيا برس وكل وسائل الإعلام الليبية التي تتبنى هذه الأكاذيب التي تطلقها وسائل إعلام دولية لخدمة سياسات وأطماع استمعارية خبيثة”، حسب نص البيان.



