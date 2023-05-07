فريق طبي إيطالي يجري كشوفات على حالات ضمور العضلات المستعجلة

الوطن| رصد

بدأ جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية القادم من إيطاليا، زيارة عمل لإجراء الكشوفات الطبية للحالات المستعجلة من مرضى ضمور العضلات في تخصصات “جراحة العمود الفقري وأعصاب باطنة وضمور العضلات وأمراض القلب”؛ حيث يصل عدد الحالات المستهدفة إلى نحو 106 حالة من مختلف المدن والمناطق الليبية.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات من مكتب النائب العام وبتعليمات من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل الذي ينظمه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يومي 12 و13 يونيو القادم.