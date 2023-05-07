بلدية “طبرق” تفرض عقوبات مالية على حاملي السلاح

أكد عميد بلدية طبرق ” فرج بوالخطابية ” على ضرورة فرض غرامات مالية ضد حاملي السلاح، وذلك بعدما شهدت مدينة طبرق 8 حالات قتل مسلح خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بديوان البلدية بحضور القيادات الأمنية والحكماء وأعيان المدينة لمناقشة ظاهرة انتشار السلاح والقتل، الذي وصل إلى داخل مركز طبرق الطبي.

وناقش الاجتماع قضايا القتل التي شهدتها طبرق، خاصة في شهر رمضان المبارك، ومقتل شخص داخل غرفة العناية المركزة بمركز طبرق الطبي.

وشدد عميد البلدية خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة لدراسة قيمة الغرامات، التي ستفرض على من يحمل السلاح الذي يسفر عن القتل أو لا يسفر، حتى وإن تمّ حل المشكلة عرفيًا، مطالبا بأن تكون قيمة الغرامة مرتفعة حتى تكون رادعًا للجميع.