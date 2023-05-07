“يقودها باكستاني الجنسية”.. ضبط عصابة هجرة غير شرعية في مصراتة

الوطن|رصد

تمكنت إدارة المهام الخاصة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية بمدينة مصراتة، وضبط المسؤول الأول عن عملية تهريب المهاجرين والذي يحمل الجنسية الباكستانية.

وحسب بيان للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبعد ورود معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة، داهم عناصر الإدارة منزلًا لأحد العمالة الوافدة في وسط مدينة مصراتة، إضافة إلى موقع أخر في ضواحي المدينة، يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 23 باكستانيًا، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن محاولة تهريب المهاجرين.

وبعد التحقيق مع مسؤول التهريب، قال إن التشكيل العصابي الذي ينتمي له تقاضي 6 آلاف دولار من كل شخص نظير تهريبه من باكستان إلى إيطاليا مرورًا ببعض الدول من بينها ليبيا، وتم إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.