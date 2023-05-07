ضبط عصابة هجرة غير شرعية في مصراتة يقودها “باكستاني”

تمكنت إدارة المهام الخاصة، أمس السبت، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية بمدينة مصراتة، وضبط المسؤول الأول عن عملية تهريب المهاجرين.

وتعود أحداث الواقعة بعد ورود معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر انطلاقا من الشواطئ الليبية..

وبناء على تلك المعلومات، بحسب بيان للإدارة عبر “فيسبوك”، داهم عناصر الإدارة منزلا لأحد العمالة الوافدة في وسط مدينة مصراتة، إضافة إلى موقع أخر في ضواحي المدينة، يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية.

وأسفرت المداهمات عن ضبط 23 باكستانيا، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن محاولة تهريب المهاجرين.

وفي اعترافاته، قال مسؤول التهريب إن التشكيل العصابي الذي ينتمي له تقاضي ستة آلاف دولار من كل شخص نظير تهريبه من باكستان إلى إيطاليا مرورا ببعض الدول من بينها ليبيا.

وجرت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.