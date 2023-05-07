اقعيم يجتمع برؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي

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ترأس وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم اجتماعًا بحضور مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية اللواء سالم ماضي وبحضور مُساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء عاطف احبارة والسادة المستشارين ومدير إدارة التفتيش والمتابعة اللواء الشريف اقويدر والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدعم المركز والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة لرؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعين للمديرية.

ونوقش خلال الإجتماع المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل مراكز الشرطة، حيث تعهد بدوره اقعيم بتذليل كافة الصعوبات وتقديم الدعم الكامل لمكونات مديرية أمن بنغازي داعيًا رؤساء الأقسام والمراكز بتكثيف العمل الأمني وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون ونوقش أيضًا سبل التعاون بين الإدارات العامة ومديرية أمن بنغازي وأشاد السيد الوكيل الجهود المبذولة من قبل الأقسام والمراكز التابعة للمديرية والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض مُعدل الجريمة.

وأصدر السيد وكيل وزارة الداخلية تعليماته المُشددة بحسن معاملة المواطنين وخدمتهم بالصورة الصحيحة، وعلى هامش الاجتماع تم تكريم الرائد فتحي ثابت من قبل وكيل وزارة الداخلية وبارك له ترقيته إلى رتبة مقدم.