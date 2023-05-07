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16 ألف حالة استقبلها مستشفى القبة خلال الربع الأول من العام 2023

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أصدر مستشفى القبة العام الإحصائية الخاصة بالمترددين عن شهر يناير وفبراير ومارس  وأبريل للعام الجاري وقد بلغت 16 ألف و32 حالة.

وبحسب المكتب الإعلام والتثقيف بالمستشفى؛ فإن عدد الحالات لقسم الأطفال بلغت 2050 حالة، والنساء والولادة 522، والباطنة 1963،والجراحة العامة 1865، بالإضافة إلى الإسعاف والطوارئ 2632، وقسم الأشعة 2378، والمختبر الطبي 4310 ،والولادة الطبيعية 312 حالة، والعمليات الجراحية 35 حالة، منها 5 عمليات مسالك، و30 عملية قيصرية.

ويعمل المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الصحة التي تقوم على بناء قطاع صحي شاملومتطور يهدف إلى توطين العلاج بالداخل من أجل رفع الأعباء على المواطنين.

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احصائية 2023 ليبيا مستشفى القبة العام

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الوطن الليبية

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