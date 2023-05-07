استبعاد اللافي من افتتاح معرض طرابلس الدولي

الوطن| رصد

استبعد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، من حفل افتتاح معرض طرابلس الدولي الذي افتتحه رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وبحضور كامل وزراء الحكومة وسفراء دول عربية وأجنبية.

وبحسب معلومات من مصادر داخل الهيئة العامة للمعارض، فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة الاعلامي المعروف عصام العول والمدير العام ابوبكر قنونة رفضا دعوة اللافي بسبب محاولته فرض شركاته الخاصة لتنظيم الاحتفالية التي أشاد بها سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.

ونقلا عن مصادر مقربة من الدبيبة فإنه أبدى إعجابه بتنظيم الحفل الذي لأول مرة لا يكون لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي دور في تنظيمه.