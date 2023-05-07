مستشفى الجلاء يعلن استلام جثمان شاب انتحر “شنقًا”

أخبارليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي جثمان شاب منتحر من منطقة الفعكات أحد الأحياء الغربية للمدينة شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاحد، إن الشاب (ع ا ا) والبالغ من العمر (21 عاماً) اقبل على الانتحار شنقاً بمحل سكنه.

وأضافت المصادر أنه تم تسليم جثمانه إلى المستشفى برسالة حفظ عن طريق مركز شرطة القوارشة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم عرض الجثمان على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت الأجهزة الأمنية في التحري ومباشرة التحقيقات أيضاً.