مدوّن مناصر للغرياني: اخرجوا كتيبات ومطويات المداخلة من المساجد ولو عنوة

حرض مدوّن مناصر للمفتي المعزول الصادق الغرياني يدعى محمد بن نصر، بإخراج جميع كتيبات ومطويات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التي وصفها بـ “المداخلة” من المساجد عنوة.

ووجه “بن نصر” في تغريدة عبر حسابه على تويتر ما وصفه بالنداء لكل مسلم غيور على دينه ويحب الوسطية وينبذ التشدد ويسير على نهج المالكية؛ بأن “يقوم بإخراج المطويات والكتيبات والكتب التي تجدها بالمساجد التي تحمل فكر المدخلي والوهابية” على حد تعبيره.

وختم مبررًا دعوته لإخراج تلك الكتب بالعنف أنها بحسب قوله “أدخلها المنحرفون إلى مساجدنا خلسة بدون إذن” مضيفًا؛ “أخرجوها ولو عنوة”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن صفحة قناة التناصح الذراع الإعلامية للمفتي المعزول عبر فيسبوك، شاركت في حملة التحريض، بإعادة نشر تلك التغريدة مرة أخرى لتساهم بدورها في تأجيج الفتنة وإشعال فتيل الأزمة بشكل أكبر.