بويصير: الديمقراطية ولدت في بريطانيا والناس هناك حرصوا على إظهار حبهم للملك

رأى محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن الديمقراطية ولدت في بريطانيا، مشيرا إلى أن الناس هناك حرصوا على إظهار حبهم للملك الجديد تشارلز، بحسب تعبيره.

وقال بويصير في منشور عبر «فيسبوك»: “مشاهدة حفل تتويج تشارلز الثالث يفتح عيوننا على قصة حصول الشعب على حق اتخاذ القرار مع الاحتفاظ باحترامه للملكية التى هي تاريخه وجزء مهم من هويته، بدأت الحكاية بملكية مطلقة، إلا أن احتياج الملك المال من أجل خوض الحروب أطلق نزاع في القرن الثاني عشر بين القصر والرعية انتهت بأن وقع الملك وثيقة «الماغنا كارتا»، التى جعلته وحكومته لأول مرة يخضع للقانون وبداية ظهور برلمان العامة”.

وأضاف “في القرن السابع عشر، قاد كرومويل ثورة ضد الملك تشارلز الأول وانتصر وقطع رأسه وأقام دكتاتورية وأطلق على نفسه «الحامى» إلا أن ثورة ضد ابنه الذي ورثه تعيد الملكية إلى الحكم، فالثروات القادمة من الأرض الجديدة تحدث تغييرا فى التركيبة الاجتماعية وتظهر طبقة جديدة من الوجهاء من غير النبلاء”.

وكانت المملكة المتحدة، قد شهدت أمس تتويج المالك تشارلز الثالث، الذي انتقل إليه الحكم في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، بعد وفاة الملكة إليزابيث.