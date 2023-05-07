تداول فيديو لاختـ ـطاف واغتــ ـصاب فتاة في الزاوية..ولا رد من مديرية الأمن

أخبارليبيا24- خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرئي لفتاة تعرضت للخطف والضرب والاغتصاب وتم تصويرها من قبل خاطفيها قيل إنه في مدينة الزاوية غرب البلاد.

وتظهر الفتاة تستجدي شخصاً يقوم بضربها وشتمها بألا يقوم بتصويرها بكلمات “والنبي لا .. بالله عليكم لا .. الله يستركم لا ” ، ويستمر الشخص في تعنيفها ومن ثم ينقطع الفيديو، الذي تم استقطاعه من قبل ناشريه الذين يحاولون لفت النظر عن جرائم التشكيل المسلح العصابي ومروجي المخدرات الذين تم ذكرهم عبر بعض صفحات الميديا.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الفتاة التي ظهرت في الفيديو تم استدراجها عن طريق فتيات، إلى وكر هذة العصابة القريب من مقر مديرية أمن الزاوية، بعد أن علقت على صورة نشرت عبر إحدى التطبيقات تعليق مسيئ لشخص يظهر رفقة فتاة، وهو أحد المتهمين في عملية خطفها واغتصابها.

وحاول مراسل “أخبارليبيا24” التواصل مع مديرية أمن الزاوية للتأكد من صحة المعلومات حول الفيديو المرئي والواقعة ولكن بدون جدوى، فيما لم تعلن أي جهة رسمية أو أمنية بياناً توضيحياً بالخصوص.

واندلعت احتجاجات غاضبة في مدينة الزاوية في 27 أبريل احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تمّ نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.